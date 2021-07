Leonor di Spagna e Alexia d’Olanda | che studieranno nello stesso college | si conoscono già

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 luglio 2021) Tra poche settimane Leonor di Spagna e Alexia dei Paesi Bassi partiranno per il Galles, destinazione UWC Atlantic College, nella Contea di Vale of Glamorgan, dove concluderanno gli studi liceali. Le due principesse, primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, Leonor, seconda figlia di Willem Alexander e Máxima d’Olanda, Alexia, potranno contare l’una sull’altra, visto che non sono del tutto estranee. I reali d’Olanda con le tre figlie. La secondogenita Alexia, seconda da destra nella foto, studierà con Leonor di Spagna (Photo by Patrick van Katwijk/WireImage)