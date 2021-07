La storia di Claudia Gerini che non si è vaccinata (Di lunedì 26 luglio 2021) Claudia Gerini è finita nell’occhio del ciclone. dopo aver annunciato alcune perplessità sulle vaccinazioni. In un batter d’occhio, ecco che il sistema paese ha polarizzato delle considerazioni che erano sembrate fin da subito abbastanza timide. Riproponendo l’eterno dilemma sul ruolo di un personaggio pubblico: è giusto che parli senza avere le opportune competenze? E soprattutto, è giusto che lo faccia in questo momento storico dove le parole pesano come macigni, tanto più se si parla di vaccini? “Gerini”: Perché ha affermato di non essere contraria al vaccino, ma di non averlo ancora fatto perché “timorosa” a seguito di alcuni problemi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)è finita nell’occhio del ciclone. dopo aver annunciato alcune perplessità sulle vaccinazioni. In un batter d’occhio, ecco che il sistema paese ha polarizzato delle considerazioni che erano sembrate fin da subito abbastanza timide. Riproponendo l’eterno dilemma sul ruolo di un personaggio pubblico: è giusto che parli senza avere le opportune competenze? E soprattutto, è giusto che lo faccia in questo momento storico dove le parole pesano come macigni, tanto più se si parla di vaccini? “”: Perché ha affermato di non essere contraria al vaccino, ma di non averlo ancora fatto perché “timorosa” a seguito di alcuni problemi ...

