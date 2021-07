La spiaggia di Lignano piena di alghe dopo lo scirocco, protestano i turisti (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dall'app per il drink sotto l'ombrellone… La pista ciclabile si allarga, il malumore a Lignano… In tanti a Lignano per la festa della ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dall'app per il drink sotto l'ombrellone… La pista ciclabile si allarga, il malumore a… In tanti aper la festa della ...

Dany0767 : @Stellin00618451 Spiaggia enorme .... forse Lignano Sabbiadoro? - Irisamalu : RT @dp64ud: @Nonha_stata @giuseppemaria A Lignano (Udine) da quest'anno non esiste più un centimetro di spiaggia libera. I poveri gestori a… - Pocoprimadellau : RT @dp64ud: @Nonha_stata @giuseppemaria A Lignano (Udine) da quest'anno non esiste più un centimetro di spiaggia libera. I poveri gestori a… - Nonha_stata : RT @dp64ud: @Nonha_stata @giuseppemaria A Lignano (Udine) da quest'anno non esiste più un centimetro di spiaggia libera. I poveri gestori a… - dp64ud : @Nonha_stata @giuseppemaria A Lignano (Udine) da quest'anno non esiste più un centimetro di spiaggia libera. I pove… -

Ultime Notizie dalla rete : spiaggia Lignano La spiaggia di Lignano piena di alghe dopo lo scirocco, protestano i turisti Le alghe sulla spiaggia di Lignano. Dopo il vento di scirocco di ieri era quasi inevitabile. Ma per i tanti vacanzieri che stamattina sono andati in spiaggia a Lignano è stata, comunque, una brutta sorpresa. L'arenile era tutto pieno di alghe di un color verde brillante e per farsi il bagno bisognava fare per forza lo slalom. Qualche turista ha ...

Maltempo in mare, la Guardia costiera salva 21 persone su 5 barche ... a causa dell'improvviso maltempo lungo il litorale di Grado (Gorizia) e Lignano Sabbiadoro (Udine). Il vento improvviso e il mare di risacca hanno spinto i natanti verso la spiaggia: tre barche sono ...

Lignano Sabbiadoro, vacanze active tra bici e sport d'acqua Dove Viaggi A Lignano Sabbiadoro la vacanza è active. E si pedala (anche) sull’acqua A Lignano Sabbiadoro le vacanze sono sempre più active tra bici elettriche, fat sand bike e tanti nuovi sport d'acqua. Scegli il tuo!

m2o Holiday: la ‘Deejay Station’ parte per le vacanze La 'Deejay Station' sarà in diretta da due note località della Riviera Adriatica: Lignano Sabbiadoro e Riccione ...

