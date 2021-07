Kessié: “Olimpiadi, voglio lasciare il segno con la Costa d’Avorio” (Di lunedì 26 luglio 2021) Franck Kessié, centrocampista del Milan, è alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio. E vuole andare fino in fondo. Le sue parole Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 luglio 2021) Franck, centrocampista del Milan, è alledi Tokyo 2020 con lad'Avorio. E vuole andare fino in fondo. Le sue parole

Advertising

AntoVitiello : Importantissime le parole di #Kessie alla Gazzetta: “Sono orgoglioso di aver scelto il #Milan e non è mia intenzion… - Gazzetta_it : Intervista esclusiva a Kessie da Tokyo: 'Voglio solo il Milan. E mi vedo Presidente a vita...' - PBPcalcio : “Voglio solo il Milan. E mi vedo Presidente a vita...! Torno dalle Olimpiadi e sistemo tutto, vorrei restare rosson… - geppetto23 : Franck Kessie per La Gazzetta: il nostro obiettivo ora è essere all'altezza del nome Milan in Europa Capisco i tif… - gb46290720 : RT @RadioRossonera: Tutte le parole del Presidente Franck #Kessiè a Gazzetta raccolte da @davidegiova_ Perchè il messaggio è chiaro: 'Vogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Kessié Olimpiadi Milan, Giroud già in campo con il Nizza? Intanto Kessié tranquillizza ii tifosi Con queste parole il " presidente" Kessié ha rassicurato i tifosi rossoneri: "Devono stare ... attualmente impegnato con la Costa d'Avorio alle Olimpiadi di Tokyo ma il suo agente Atangana è a Milano e ...

Calciomercato Milan/ Ilicic e Bakayoko, prestito per entrambi ma solo ad agosto Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ivoriano impegnato con la sua Nazionale alle Olimpiadi ha spiegato: 'I tifosi devono stare tranquilli. Io mantengo sempre la parola, dovrebbero conoscermi. ...

Kessié | “Non vedo l'ora di riabbracciare i compagni e mister Pioli” Zazoom Blog Con queste parole il " presidente"ha rassicurato i tifosi rossoneri: "Devono stare ... attualmente impegnato con la Costa d'Avorio alledi Tokyo ma il suo agente Atangana è a Milano e ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ivoriano impegnato con la sua Nazionale alleha spiegato: 'I tifosi devono stare tranquilli. Io mantengo sempre la parola, dovrebbero conoscermi. ...