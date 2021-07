Kaio Jorge Juve, missiva bianconera al Santos: la situazione (Di lunedì 26 luglio 2021) La Juventus accelera per l’ingaggio di Kaio Jorge. Sfida a Milan e Benfica: le ultime sul futuro del giovane attaccante del Santos La Juventus fa sul serio per Kaio Jorge. Secondo Sportitalia, il club bianconero avrebbe mandato una lettera ufficiale al Santos informando il club brasiliano della volontà di trattare con gli agenti del giovane attaccante. La ‘Vecchia Signora’ per il brasiliano sfida Milan e Benfica. I rossoneri avrebbero l’accordo con gli agenti del baby classe 2002, mentre la formazione portoghese sarebbe in procinto si trovare un’intesa di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Lantus accelera per l’ingaggio di. Sfida a Milan e Benfica: le ultime sul futuro del giovane attaccante delLantus fa sul serio per. Secondo Sportitalia, il club bianconero avrebbe mandato una lettera ufficiale alinformando il club brasiliano della volontà di trattare con gli agenti del giovane attaccante. La ‘Vecchia Signora’ per il brasiliano sfida Milan e Benfica. I rossoneri avrebbero l’accordo con gli agenti del baby classe 2002, mentre la formazione portoghese sarebbe in procinto si trovare un’intesa di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Santos apre alla cessione di #KaioJorge - Glongari : EXCL - ??La #Juventus ha inviato una missiva ufficiale al #Santos per informare della sua volontà di trovare un acco… - forumJuventus : La Stampa: 'Juventus, blitz su Kaio Jorge: i bianconeri a sorpresa sfidano il Milan. Nuovi contatti con il Santos p… - unafreturns : @AcmDuivel fare l'asta per kaio jorge non mi sembra proprio il caso - Amesis1 : @MilanNewsit Se Kaio Jorge non fa il traditore e si rimangia la promessa che ha fatto al Milan, alla Donnarumma si… -