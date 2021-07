(Di lunedì 26 luglio 2021) Cristiano Ronaldo è atterrato in quel di Torino nella giornata di ieri con un volo privato: è già

Advertising

Giacomo_Valenti : RT @DiMarzio: #Juventus, inizia ufficialmente la stagione di #CR7 - DiMarzio : #Juventus, inizia ufficialmente la stagione di #CR7 - JuvMania : Occhi puntati verso nuovi traguardi ???? #Juventus #CR7 - Mediagol : Juventus, CR7 alla Continassa: test fisici e faccia a faccia con Allegri - onlyju70 : Il RE è arrivato a casa #Juventus! ?????? #CR7 #CristianoRonaldo #FinoAllaFine #ForzaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus CR7

Ronaldo alla Continassa: il fuoriclasse portoghese ha iniziato il ritiro con la Juve dopo aver terminato le vacanze post Euro 2020 ...Il fuoriclasse portoghese ritrova lae si appresta ad iniziare la sua quarta stagione in Serie A.è stato travolto dall'affetto dei tifosi bianconeri al momento del suo arrivo al J - ...Sul turco c'è sempre l'Atalanta, anche se è l'offerta del Borussia Dortmund (30 milioni) sembra quella più concreta e allettante La Juve, insomma, mette sul piatto tutta la disponibilità a venire inco ...Cristiano Ronaldo si è presentato alla Continassa per iniziare la preparazione in vista dell’inizio della stagione 2021/2022 ...