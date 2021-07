“Io voglio fare musica”, è online l’ultimo singolo di Vemo e Raphe MC (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Lo scorso 17 luglio è uscito l’ultimo singolo del giovane autore e musicista Vemo realizzato con Raphe MC dal titolo “Io voglio fare musica”, un mix di sounds che vanno dal pop al reggaeton tutto da ascoltare, che ha sicuramente come leitmotiv quello di far divertire e ballare gli ascoltatori. Il brano è già presente su tutte le piattaforme. “Le parole di questo brano – ha dichiarato Vemo – racchiudono tutto il mio percorso musicale. Dai primi sacrifici, passando per le sofferenze vissute fino ad ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Lo scorso 17 luglio è uscitodel giovane autore e musicistarealizzato conMC dal titolo “Io”, un mix di sounds che vanno dal pop al reggaeton tutto da ascoltare, che ha sicuramente come leitmotiv quello di far divertire e ballare gli ascoltatori. Il brano è già presente su tutte le piattaforme. “Le parole di questo brano – ha dichiarato– racchiudono tutto il mio percorsole. Dai primi sacrifici, passando per le sofferenze vissute fino ad ...

