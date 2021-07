Incendi in Sardegna | dichiarato lo stato d’emergenza

(Di lunedì 26 luglio 2021) Lacontinua a bruciare. La Regione haloper la serie diche hanno devail Montiferru Laè letteralmente in fiamme. Sono numerosi ed importanti gliche hanno colpito il Montiferru, nell’Oristanese. Sono 20mila gli ettari di terra bruciati che hanno costretto alla fuga 1.500 persone di almeno 10 comuni coinvolti. La portata dell’o è tale da aver coinvolto circa 50 chilometri di percorso, arrivando fino all’Ogliastra. In queste ore sono a lavoro 7.500 operatori ...

E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dei devastanti incendi che hanno colpito la Sardegna in diverse località dell'Isola, soprattutto nell'Oristanese. Ai costi ... un vero disastro ambientale quanto sta accadendo in Sardegna. Gli incendi, scatenati dalle scellerate azioni di alcuni piromani, sono ormai fuori controllo supportati dal forte vento e dal gran caldo. Sono 1500 gli sfollati a Porto Alabe, oltre 20mila ... Per la campagna estiva antincendio boschivo 2021, la Flotta aerea di Stato, nel periodo di massima attenzione è composta da 15 velivoli Canadair CL415 e da 5 elicotteri Erickson S64F. In caso di situa ... Stanno già operando 57 unità operative a terra, di cui 28 provenienti dai Comandi di Nuoro, Sassari e Cagliari ...