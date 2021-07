I vaccini scadono il 20 di ottobre… (Di lunedì 26 luglio 2021) Ci avete inviato un audio che, come sempre, trovo interessante caricare online, perché è possibile che qualcuno riconosca la voce di chi l’ha registrato. Magari non la riconoscete con sufficiente certezza da denunciarlo, ma è possibile che la riconoscano i parenti e possano raggiungere il signore e mandarlo amabilmente a quel paese da parte nostra, sarebbe già qualcosa. Nell’audio sentiamo un signore rivolgersi a un’amica, sostenendo di esser segretario nazionale di non si sa quale partito. L’unico riferimento geografico è alla zona di Brescia, visto che il signore millanta di avere contatti col coordinatore dell’hub vaccinale di Brescia (coordinatore che mi auguro stia provvedendo a una ... Leggi su butac (Di lunedì 26 luglio 2021) Ci avete inviato un audio che, come sempre, trovo interessante caricare online, perché è possibile che qualcuno riconosca la voce di chi l’ha registrato. Magari non la riconoscete con sufficiente certezza da denunciarlo, ma è possibile che la riconoscano i parenti e possano raggiungere il signore e mandarlo amabilmente a quel paese da parte nostra, sarebbe già qualcosa. Nell’audio sentiamo un signore rivolgersi a un’amica, sostenendo di esser segretario nazionale di non si sa quale partito. L’unico riferimento geografico è alla zona di Brescia, visto che il signore millanta di avere contatti col coordinatore dell’hub vaccinale di Brescia (coordinatore che mi auguro stia provvedendo a una ...

Advertising

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Internet Ci avete inviato un audio che, come sempre, trovo interessante caricare online, perché è possibile c… - francypar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Internet Ci avete inviato un audio che, come sempre, trovo interessante caricare online, perché è possibile c… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Internet Ci avete inviato un audio che, come sempre, trovo interessante caricare online, perché è possibile c… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Internet Ci avete inviato un audio che, come sempre, trovo interessante caricare online, perché è possibile c… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Bufala #Internet Ci avete inviato un audio che, come sempre, trovo interessante caricare online, perché è possibile c… -