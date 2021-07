Diana Bacosi conquista l'argento nella gara di skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di skeet di Tokyo 2020. La campionessa azzurra, oro a Rio 2016, è stata battuta 56-55 dall'americana Amber English. Bronzo per l'alteta cinese Wei Meng. Il parziale delle medaglie azzurre alle olimpiadi passa così a 8 medaglie: un oro, tre argenti e quattro bronzi. Nuoto azzurro nella storia Intanto basta meno di un'ora all'Italia del nuoto per raddrizzare subito l'Olimpiade di Tokyo. Ci hanno pensato gli 'scafi' azzurri, Nicolò ‘Tete' Martinenghi, stupendo bronzo sui 100 rana, e i quattro moschettieri magici ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021)hato la medaglia d'di skeet di Tokyo 2020. La campionessa azzurra, oro a Rio 2016, è stata battuta 56-55 dall'americana Amber English. Bronzo per l'alteta cinese Wei Meng. Il parziale delle medaglie azzurre alle olimpiadi passa così a 8 medaglie: un oro, tre argenti e quattro bronzi. Nuoto azzurrostoria Intanto basta meno di un'ora all'Italia del nuoto per raddrizzare subito l'Olimpiade di Tokyo. Ci hanno pensato gli 'scafi' azzurri, Nicolò ‘Tete' Martinenghi, stupendo bronzo sui 100 rana, e i quattro moschettieri magici ...

