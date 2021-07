Andiamo in Sicilia insieme, sulle orme di Montalbano (Di lunedì 26 luglio 2021) La prima iniziativa di viaggio dedicata ai lettori di Bergamonews, agli Amici di BergamonewsFriends e a tutti gli interessati, prende il via con una straordinaria opportunità e quote speciali in collaborazione con Roncalli Viaggi. Si partirà il 20 Ottobre da Milano Linate con arrivo a Catania. Saranno 5 giorni di tour alla scoperta di TAORMINA – ACIREALE – SIRACUSA – ORTIGIA – NOTO – RAGUSA – MODICA per proseguire poi con le tappe dedicate ai famosi luoghi del Commissario Montalbano DONNAFUGATA – PUNTASECCA – SCICLI e concludere con CAPOPASSERO – MARZAMEMI e VENDICARI Un accompagnatore professionista e dedicato sarà sempre con voi per approfondire la conoscenza dei ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) La prima iniziativa di viaggio dedicata ai lettori di Bergamonews, agli Amici di BergamonewsFriends e a tutti gli interessati, prende il via con una straordinaria opportunità e quote speciali in collaborazione con Roncalli Viaggi. Si partirà il 20 Ottobre da Milano Linate con arrivo a Catania. Saranno 5 giorni di tour alla scoperta di TAORMINA – ACIREALE – SIRACUSA – ORTIGIA – NOTO – RAGUSA – MODICA per proseguire poi con le tappe dedicate ai famosi luoghi del CommissarioDONNAFUGATA – PUNTASECCA – SCICLI e concludere con CAPOPASSERO – MARZAMEMI e VENDICARI Un accompagnatore professionista e dedicato sarà sempre con voi per approfondire la conoscenza dei ...

Advertising

LONVGHAIRLOUIS : @0nlyAfineLine Non sono mai stata in Sicilia ma mi ha sempre affascinato sai che forse a settembre ci andiamo una decina di giorni :) - antopast1 : RT @SkyTG24: Nella sesta puntata di “Yes Weekend” insieme a @sarabrusco e @gianmarcotavani andiamo alla scoperta della Sicilia ? https://t.… - PR3TVND : @zabxfra andiamo in sicilia? - xwesleyswife : Ma meg ma perché tu stai benissimo Basta ti faccio un photoshoot quando andiamo in Sicilia ti scanti - fool_for_u : @L0VE4GAIN1ALL io in sicilia, ti passo a prendere e andiamo a roma -

Ultime Notizie dalla rete : Andiamo Sicilia 'Basta sbarchi, subito il blocco navale': la fascio - demagogia di Giorgia Meloni non va in ferie ...alla guardia costiera libica i mezzi di sostentamento per fare la Guerra a noi italiani che andiamo ... pur ricordando l'impegno passato della nostra Marina nello Stretto di Sicilia e nell'Adriatico ...

Turismo, caos green pass: 'Gli operatori sono infuriati' Andiamo alle previsioni: "Ad agosto sono previsti 950 mila passeggeri rispetto ai 1.127.529 del ... D'altronde la Sicilia, terra che ha influenze di ogni epoca ed etnia, ha bellezze che ci invidia tutto ...

Turismo, caos Green-pass: "Gli operatori sono infuriati" Livesicilia.it Estate e musica. Colapescedimartino, Sting, Madame, Sangiovanni: i concerti in Sicilia 2021. L'ELENCO Tempo d'estate, a tempo di musica. Dopo le riaperture diffuse, tocca alla musica riappropriarsi dei palchi, riprendendosi una scena che manca da oltre 17 mesi.

...alla guardia costiera libica i mezzi di sostentamento per fare la Guerra a noi italiani che... pur ricordando l'impegno passato della nostra Marina nello Stretto die nell'Adriatico ...alle previsioni: "Ad agosto sono previsti 950 mila passeggeri rispetto ai 1.127.529 del ... D'altronde la, terra che ha influenze di ogni epoca ed etnia, ha bellezze che ci invidia tutto ...Tempo d'estate, a tempo di musica. Dopo le riaperture diffuse, tocca alla musica riappropriarsi dei palchi, riprendendosi una scena che manca da oltre 17 mesi.