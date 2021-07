Aka7even è nei guai: accuse gravi da parte di una sua fan (Di lunedì 26 luglio 2021) Aka7even, il giovane cantante uscito dalla scuola di Amici è nei guai: le gravi accuse da parte di una sua fan. Aka7even, il cantante uscito dalla scuola di Amici (Foto: Profilo Instagram Aka7even)Aka7even, il cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, è rimasto coinvolto in una polemica piuttosto accesa nelle scorse ore. Tutto ha avuto inizio quando Deianira Marzano, influencer molto attiva su Instagram, ha riportato la denuncia di una donna che ha accusato il giovane cantante di averla derisa e di averle negato una fotografia. La donna ha ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 26 luglio 2021), il giovane cantante uscito dalla scuola di Amici è nei: ledadi una sua fan., il cantante uscito dalla scuola di Amici (Foto: Profilo Instagram, il cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, è rimasto coinvolto in una polemica piuttosto accesa nelle scorse ore. Tutto ha avuto inizio quando Deianira Marzano, influencer molto attiva su Instagram, ha riportato la denuncia di una donna che ha accusato il giovane cantante di averla derisa e di averle negato una fotografia. La donna ha ...

