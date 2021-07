Agenas: torna a crescere l'occupazione dei posti in reparti Covid (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo settimane di calo seguite da stabilità, ritorna a crescere la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid: +1% a livello nazionale. Raggiunge infatti il 3%, quota molto bassa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo settimane di calo seguite da stabilità, rila percentuale diletto in reparto occupati da pazienti: +1% a livello nazionale. Raggiunge infatti il 3%, quota molto bassa ...

