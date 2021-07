WTA Palermo 2021: Danielle Collins alla prima gioia sul circuito maggiore, Ruse sconfitta anche dall’umidità (Di domenica 25 luglio 2021) Danielle Collins vince per la prima volta un torneo del circuito WTA in carriera, escludendo i 125. Per lei la gioia arriva in Sicilia, a Palermo: nella 32a edizione del 250 diretto da Oliviero Palma l’affermazione è netta nel punteggio (6-4 6-2), ma non nella durata (un’ora e 50 minuti) contro la rumena Elena Gabriela Ruse. Serata ben più che calda, quella che porta la ventisettenne nativa di St. Petersburg (che si trova in Florida, e nulla ha a che vedere con quella russa) a risalire al numero 35 del ranking WTA, mentre la sua avversaria, dopo il colpo di Amburgo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)vince per lavolta un torneo delWTA in carriera, escludendo i 125. Per lei laarriva in Sicilia, a: nella 32a edizione del 250 diretto da Oliviero Palma l’affermazione è netta nel punteggio (6-4 6-2), ma non nella durata (un’ora e 50 minuti) contro la rumena Elena Gabriela. Serata ben più che calda, quella che porta la ventisettenne nativa di St. Petersburg (che si trova in Florida, e nulla ha a che vedere con quella russa) a risalire al numero 35 del ranking WTA, mentre la sua avversaria, dopo il colpo di Amburgo ...

