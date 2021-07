Virus in Campania, 301 nuovi positivi: i dati di oggi (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 301 i nuovi positivi di oggi su quasi 6000 tamponi processati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della Campania nell’ultimo bollettino di oggi 25 luglio. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Il bollettino di oggi positivi del giorno: 301 Tamponi molecolari del giorno: 5.958 Tamponi antigenici del giorno: 6.481 Deceduti: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 301 idisu quasi 6000 tamponi processati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi dellanell’ultimo bollettino di25 luglio. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Il bollettino didel giorno: 301 Tamponi molecolari del giorno: 5.958 Tamponi antigenici del giorno: 6.481 Deceduti: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 341 Tamponi molecolari de… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi (dati aggiornati alle 23.59 di ieri): Positivi del giorno: 261 Tamponi molecolari de… - laikatornaacasa : @Paolo_Vig @mbx1900 Non te ne esci mai, nemmeno con il 100% della copertura vaccinale. In Campania ci sono 650 ICU… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi (dati aggiornati alle 23.59 di ieri): Positivi del giorno: 352 Tamponi molecolari de… - VincenzaSMF : @EsercitoCrucian Che ,criminaliiii, che da buttare via la chiave ,avvelenamento a tutto gel...e dove? regione Campa… -