Tokyo 2020, ginnastica artistica: gare si fermano per omaggiare Chusovitina (Di domenica 25 luglio 2021) Il tributo di tutta la ginnastica artistica all'infinita Oksana Chusovitina alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La ginnasta dell'Uzbekistan è stata eliminata al volteggio, ma la sua vittoria era essere presente. Infatti, quella Giapponese è l'ottava partecipazione ai Giochi della 46enne, record che difficilmente verrà battuto in futuro in uno sport molto "giovane" come la ginnastica artistica. All'Ariake Arena di Tokyo le gare sono state interrotte per qualche minuto per omaggiare Chusovitiva: grande emozione, standing ...

