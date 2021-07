Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo: lo statunitense William Shaner si prende l’oro nella carabina 10m (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo una giornata a secco di medaglie, gli Stati Uniti battono un colpo forte alle Olimpiadi di Tokyo. Il Tiro a segno americano conquista l’oro nel concorso di carabina ad aria compressa maschile dai 10m, grazie alla prova del ventenne William Shaner. Il ventenne di Colorado Springs (recente vincitore qualche settimana fa della prova di Coppa del Mondo di Osijek, ndr) all’Asaka Shooting Centre della capitale nipponica sorprende tutti: mettendo insieme 251,6 punti si prende infatti il primo posto e firma il nuovo record ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo una giornata a secco di medaglie, gli Stati Uniti battono un colpo forte alledi. Ilamericano conquistanel concorso diad aria compressa maschile dai 10m, grazie alla prova del ventenne. Il ventenne di Colorado Springs (recente vincitore qualche settimana fa della prova di Coppa del Mondo di Osijek, ndr) all’Asaka Shooting Centre della capitale nipponica sortutti: mettendo insieme 251,6 punti siinfatti il primo posto e firma il nuovo record ...

