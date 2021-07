Taranto | aggredisce la moglie a colpi di forbice e si suicida | lei riesce a fuggire | salvi i due figli

(Di domenica 25 luglio 2021) Ha tentato di uccidere adila, che però è riuscita a divincolarsi ed è fuggita. Subito dopo, proprio mentre uscivano dal palazzo, un 40enne con precedenti penali si èto lanciandosi nel vuoto dal balcone del proprio appartamento, al quinto piano di uno stabile di via Duca degli Abruzzi a, nella notta tra sabato e domenica. La donna, di 39 anni, è stata ferita allo sterno e al mento in modo non grave: soccorsa dal 118 allertato dai vicini, svegliati dalle urla, si trova all’ospedale Santissima Annunziata. Nella fuga è riuscita a portare in salvo anche i ...

Il Fatto Quotidiano

Il Fatto Quotidiano

Un'altra tragedia familiare a. Nella notte, un uomo di 40 anni ha aggredito la moglie colpendola al collo con delle forbici per poi lanciarsi dal quinto piano dell'appartamento. È successo in pieno centro, in Via Duca ...Il provvedimento è scattato dopo le indagini condotte dalla squadra Mobile della Polizia diHa tentato di uccidere a colpi di forbice la moglie, che però è riuscita a divincolarsi ed è fuggita. Subito dopo, proprio mentre uscivano dal palazzo, un 40enne con precedenti penali si è suicidato l ...