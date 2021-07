Somnio | ecco lo yacht più grande del mondo lungo 222 metri

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 luglio 2021) Nato da un progetto che costerà oltre 500 milioni di euro eseguito dagli studi di design e architettura Winch Design e Tillberg Design, nonché tra i più rinomati al mondo, Somnio si attesta come il «superyacht» più grande del mondo per lunghezza e volume: attualmente in costruzione in Norvegia da VARD, controllata da Fincantieri, l’imbarcazione sarà lunga ben 222 metri e avrà una stazza lorda di oltre 33 mila tonnellate. Tuttavia, a renderlo davvero speciale sono i 39 appartamenti spaziosi e lussuosi allestiti al suo interno e che, a partire da nove milioni e mezzo di euro, potranno essere personalizzati a seconda delle esigenze dei singoli proprietari.