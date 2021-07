Rosa ha già dimenticato Deddy. Gli indizi in queste foto: sta con un tronista di Uomini e Donne? (Di domenica 25 luglio 2021) L'ex ballerina dell'ultima edizione di Amici, Rosa Di Grazia, avrebbe già dimenticato Deddy, il cantante conosciuto tra i banchi di scuola. Tra i due era nato l'amore durante il programma, ma dopo la finale pare si siano persi di vista. Adesso la ragazza starebbe trascorrendo diversi giorni di relax a Ischia. Sembra, però, che non sia affatto sola. Nelle ultime ore, infatti, la ballerina ha condiviso delle storie Instagram nelle quali sembrerebbe essere su una barca ad Ischia. Ma insieme a lei potrebbe esserci anche un noto ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) L'ex ballerina dell'ultima edizione di Amici,Di Grazia, avrebbe già, il cantante conosciuto tra i banchi di scuola. Tra i due era nato l'amore durante il programma, ma dopo la finale pare si siano persi di vista. Adesso la ragazza starebbe trascorrendo diversi giorni di relax a Ischia. Sembra, però, che non sia affatto sola. Nelle ultime ore, infatti, la ballerina ha condiviso delle storie Instagram nelle quali sembrerebbe essere su una barca ad Ischia. Ma insieme a lei potrebbe esserci anche un noto ex protagonista del dating show di Maria De Filippi,. ...

Advertising

gabriel1919__ : @gizzo97 Se parli di Zalewski per me ci starebbe comunque in rosa. Lì già abbiamo El Sha e Miky. E la conference Le… - giustiziacivile : RT @OrdineAvvROMA: Ci ha lasciati oggi il Presidente emerito Antonio Rosa, già presidente dell'unione triveneta, fondatore e primo coordina… - giustiziacivile : RT @giovaniavvocati: L’AIGA piange la scomparsa di Antonio Rosa, già Presidente dell’Unione Triveneta e primo Coordinatore dell’Organismo C… - GianlucaZanfi : #DouglasCosta non dovrebbe valere come cessione, in quanto già all’estero la passata stagione, fra l’altro senza un… - GianlucaZanfi : #SerieA: Extracomunitari, facciamo un po’ di chiarezza! #Milan: #Tomori, in quanto già nella rosa rossonera la pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa già Diretta/ Roma Debrecen (risultato finale 5 - 2) streaming: la chiude Dzeko! ... dell'amichevole estiva dove pure avremo ancora una volta la possibilità di osservare la già chiara importa che il nuovo allenatore giallorosso Jose Mourinho ha dato alla sua rosa. Allo Special One ...

Il Cesena va in ritiro: 'La squadra è forte, ma la rosa va completata' ... 'Siamo in linea e non abbiamo fretta perché, rispetto allo scorso anno, ho già una squadra forte nei primi undici elementi. E' evidente che la rosa va completata: un difensore potrebbe arrivare, ...

Gli aeroporti siciliani vedono rosa: arrivi ai livelli pre-pandemia La Repubblica ... dell'amichevole estiva dove pure avremo ancora una volta la possibilità di osservare lachiara importa che il nuovo allenatore giallorosso Jose Mourinho ha dato alla sua. Allo Special One ...... 'Siamo in linea e non abbiamo fretta perché, rispetto allo scorso anno, houna squadra forte nei primi undici elementi. E' evidente che lava completata: un difensore potrebbe arrivare, ...