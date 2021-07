Roma, pronta l’offerta per un difensore del Barcellona (Di domenica 25 luglio 2021) Josè Mourinho vuole rinforzare la sua Roma, soprattutto nel reparto difensivo, per poter competere ai massimi livelli. Proprio per questo motivo, gli emissari del club giallorosso hanno contattato la dirigenza del Barcellona per Clement Lenglet. Come riporta Sport, il difensore francese ex Siviglia è l’obiettivo numero uno per la difesa della Roma. Tiago Pinto sta preparando un’offerta intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta consona al valore del giocatore. Il quotidiano spagnolo rivela, però, che i blaugrana stanno pensando di inserire nella trattativa anche Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 luglio 2021) Josè Mourinho vuole rinforzare la sua, soprattutto nel reparto difensivo, per poter competere ai massimi livelli. Proprio per questo motivo, gli emissari del club giallorosso hanno contattato la dirigenza delper Clement Lenglet. Come riporta Sport, ilfrancese ex Siviglia è l’obiettivo numero uno per la difesa della. Tiago Pinto sta preparando un’offerta intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta consona al valore del giocatore. Il quotidiano spagnolo rivela, però, che i blaugrana stanno pensando di inserire nella trattativa anche Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della ...

