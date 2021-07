Olimpiadi: canoa slalom, Horn in semifinale nel K1 con il 4° tempo (2) (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) - In semifinale (prova unica) saranno 24 atlete e le migliori dieci approderanno in finale. Martedì 27 luglio si comincia alle 7.00 ora italiana (14.00 a Tokyo) con le miglior slalomiste del Pianeta che si sfideranno tra le 25 porte del percorso, di cui 6 da prendere in risalita. Stefanie Horn con il pettorale numero 4 partirà per quartultima (ordine invertito) alle ore 8.00 (15.00). La finale è in programma alle 9.15, orario italiano (16.15 a Tokyo). Gli altri azzurri in gara, guidati dal direttore tecnico Daniele Molmenti ecoadiuvato dal tecnico federale Omar Raiba, scenderanno in acqua mercoledì 28 luglio: Giovanni De ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) - In(prova unica) saranno 24 atlete e le migliori dieci approderanno in finale. Martedì 27 luglio si comincia alle 7.00 ora italiana (14.00 a Tokyo) con le miglioriste del Pianeta che si sfideranno tra le 25 porte del percorso, di cui 6 da prendere in risalita. Stefaniecon il pettorale numero 4 partirà per quartultima (ordine invertito) alle ore 8.00 (15.00). La finale è in programma alle 9.15, orario italiano (16.15 a Tokyo). Gli altri azzurri in gara, guidati dal direttore tecnico Daniele Molmenti ecoadiuvato dal tecnico federale Omar Raiba, scenderanno in acqua mercoledì 28 luglio: Giovanni De ...

