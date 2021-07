LIVE – Scherma fioretto maschile, terza giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di lunedì 26 luglio 2021) La DIRETTA testuale della terza giornata di gare nella Scherma maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È il turno del fioretto, con l’Italia che verrà rappresentata da Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Alessio Foconi. I tre Azzurri scenderanno in pedana DIRETTAmente dai sedicesimi di finale, che prenderanno il via alle ore 4:35 italiane (le 11:35 locali). Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti continui dalle fase iniziali fino alle finali per le medaglie. COME VEDERE GLI INCONTRI IN DIRETTA IL MEDAGLIERE IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Latestuale delladi gare nellaalle Olimpiadi di. È il turno del, con l’Italia che verrà rappresentata da Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Alessio Foconi. I tre Azzurri scenderanno in pedanamente dai sedicesimi di finale, che prenderanno il via alle ore 4:35 italiane (le 11:35 locali). Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti continui dalle fase iniziali fino alle finali per le medaglie. COME VEDERE GLI INCONTRI INIL MEDAGLIERE IL ...

