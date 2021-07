Le nozze di Lady Kitty Spencer: tutto sull’abito firmato Dolce&Gabbana (Di domenica 25 luglio 2021) Una nuvola bianca che trasudava saper fare italiano mescolato alla tradizione inglese. Lady Kitty Spencer ha lasciato tutti senza fiato quando è comparsa scortata dai fratelli Louis, visconte di Althorp, e Samuel Aitken all’ingresso di Villa Aldobrandini a Frascati per unirsi in matrimonio sabato 24 luglio con il magnate della moda Michael Lewis. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 luglio 2021) Una nuvola bianca che trasudava saper fare italiano mescolato alla tradizione inglese. Lady Kitty Spencer ha lasciato tutti senza fiato quando è comparsa scortata dai fratelli Louis, visconte di Althorp, e Samuel Aitken all’ingresso di Villa Aldobrandini a Frascati per unirsi in matrimonio sabato 24 luglio con il magnate della moda Michael Lewis.

