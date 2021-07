L'amore, l'arcivescovo e il filosofo (Di domenica 25 luglio 2021) Nonostante il dibattito sul Green pass, la riforma della giustizia e le turbolenze nella maggioranza, non c'è nulla di più eterno - e quindi di attuale - del tema trattato l'altra sera a Bologna in un ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Nonostante il dibattito sul Green pass, la riforma della giustizia e le turbolenze nella maggioranza, non c'è nulla di più eterno - e quindi di attuale - del tema trattato l'altra sera a Bologna in un ...

Ultime Notizie dalla rete : amore arcivescovo L'amore, l'arcivescovo e il filosofo L'arcivescovo e il professore erano stati chiamati da Francesco Bernardi , un imprenditore che ama la cultura, a far rispettivamente da pubblico ministero e avvocato difensore di Paolo e Francesca , ...

Gli auguri al Vescovo Massaro dal Cardinale Petrocchi, Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese - Molisana Pietro Santoro, che ha servito la Diocesi di Avezzano con un cuore di padre, dimostrando amore ... Petrocchi Arcivescovo Metropolita di L'Aquila Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese - ...

L’amore, l’arcivescovo e il filosofo QUOTIDIANO NAZIONALE L’amore, l’arcivescovo e il filosofo Eppure Dante simpatizza, solidarizza con i due amanti. Soffre con loro, ma non può esimersi dal collocarli all’Inferno perché per le leggi civili e religiose del suo tempo i due erano colpevoli di adu ...

L'evento. Il doppio Giubileo di san Giacomo. In festa Pistoia e Santiago di Compostela Domenica 25 luglio la festa nel nome dell'Apostolo unisce le due città, entrambe custodi delle reliquie dell'Apostolo e crocevia di pellegrinaggi. Si rimettono in cammino i «viandanti dell’anima» ...

