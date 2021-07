Advertising

FBiasin : Nell’estate della crisi c’è chi si è imboscato, chi ha detto “vedremo”, chi banalmente ha scelto di tacere. Anche… - ZZiliani : LA MIGLIORE DEL GIORNO #Vidal ha un ingaggio di 6,5 milioni netti, 10 lordi e non 13 grazie al Decreto Crescita. Or… - Inter : ?? | LEGGENDA Buon compleanno, Giacinto, eterna bandiera nerazzurra! ??? ?? - jornalistavitor : RT @Gazzetta_it: Inter, buon test con la Pergolettese: 8-0 con doppietta di Satriano - sportli26181512 : Inter, buon test con la Pergolettese: 8-0 con doppietta di Satriano: Buon test con la Pergolettese: 8 reti per l’In… -

La Gazzetta dello Sport

Due tempi da 45' e otto reti.test al Centro Sportivo Suning per i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, che hanno steso facilmente la Pergolettese con tre doppiette, tutte nei primi 45', prima delle reti di Gagliardini e ...... l'deve ancora accordarsi con il Cagliari in base alla formula ed alle cifre dell'operazione ma la sensazione è che la trattativa possa presto andare afine. In settimana infatti i ...Affare tutt'altro che semplice, visto che il club meneghino non vorrebbe privarsene a meno di offerte fuori mercato. Il top club europeo che avrebbe mostrato maggiore interesse su Romelu Lukaku è il C ...Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno bisogno di risparmiare sugli stipendi: si lavora alle partenze di Vidal e Nainggolan.