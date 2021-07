Il docente anchorman. Lettera (Di domenica 25 luglio 2021) Inviata da Mario Bocola - Sapete chi è l’anchorman della scuola? È il docente che non fa didattica, ma intrattiene gli alunni, fa il giocherellone, s’inventa giochi didattici, fa il saltimbanco cosi gli alunni si divertono. In parole povere è stata inventata la figura del babysitter scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021) Inviata da Mario Bocola - Sapete chi è l’della scuola? È ilche non fa didattica, ma intrattiene gli alunni, fa il giocherellone, s’inventa giochi didattici, fa il saltimbanco cosi gli alunni si divertono. In parole povere è stata inventata la figura del babysitter scolastico. L'articolo .

Advertising

RudyBandiera : RT @LaRagione_eu: @RudyBandiera esperto in comunicazione, divulgatore e creator, autore, anchorman, docente online-offline. In esclusiva pe… - LaRagione_eu : @RudyBandiera esperto in comunicazione, divulgatore e creator, autore, anchorman, docente online-offline. In esclus… -