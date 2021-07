Green pass: “Così ci rimettono bar e ristoranti. Troppe incongruenze, perché discoteche ancora chiuse?” (Di domenica 25 luglio 2021) Il Green pass continua a dividere l’opinione pubblica ma anche dal mondo degli esercenti arrivano perplessità e un invito al Governo a rimodularne le disposizioni. “Si tratta di un provvedimento che rischia di essere punitivo per i gestori di bar e ristoranti”, esordisce Confesercenti in una nota. “E per di più incomprensibili estensione dell’obbligo a fiere e sagre all’aperto e mancata riapertura delle discoteche“. Per l’Associazione che raggruppa i commercianti insomma ci sarebbe più di un correttivo da apportare. Leggi anche: “No Green pass Day”, manifestazioni in tutta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021) Ilcontinua a dividere l’opinione pubblica ma anche dal mondo degli esercenti arrivano perplessità e un invito al Governo a rimodularne le disposizioni. “Si tratta di un provvedimento che rischia di essere punitivo per i gestori di bar e”, esordisce Confesercenti in una nota. “E per di più incomprensibili estensione dell’obbligo a fiere e sagre all’aperto e mancata riapertura delle“. Per l’Associazione che raggruppa i commercianti insomma ci sarebbe più di un correttivo da apportare. Leggi anche: “NoDay”, manifestazioni in tutta ...

