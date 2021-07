“Francesca e Nunziata”, il romanzo cult sulla generazione di pastai a Torre Annunziata è introvabile: l’appello di una libreria e la sua comunità per la ristampa (Di domenica 25 luglio 2021) Una mattina dell’inverno scorso, mentre si oscillava tra le restrizioni della zona arancione e della zona rossa a causa del Covid-19, una frequentatrice abituale della libreria Libertà di Torre AnNunziata, Napoli, condivide con i titolari un pensiero. Da troppo tempo Francesca e Nunziata, il romanzo di Maria Orsini Natale, scrittrice originaria della città oplontina, risulta esaurito. La difficoltà di reperire il romanzo – legato a doppio filo a Torre, candidato al Premio Strega nel 1995 e al centro del film omonimo di Lina Wertmuller con Sofia Loren, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Una mattina dell’inverno scorso, mentre si oscillava tra le restrizioni della zona arancione e della zona rossa a causa del Covid-19, una frequentatrice abituale dellaLibertà diAn, Napoli, condivide con i titolari un pensiero. Da troppo tempo, ildi Maria Orsini Natale, scrittrice originaria della città oplontina, risulta esaurito. La difficoltà di reperire il– legato a doppio filo a, candidato al Premio Strega nel 1995 e al centro del film omonimo di Lina Wertmuller con Sofia Loren, ...

