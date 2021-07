Faggiano Sampdoria, ci siamo: da domani il dirigente sarà operativo (Di domenica 25 luglio 2021) Sta per finire la lunga trattativa per il passaggio di Daniele Faggiano alla Sampdoria: da domani il dirigente sarà operativo La lunga trattativa per il passaggio di Daniele Faggiano alla Sampdoria è arrivata ai titoli di coda. Il dirigente ha rescisso con il Genoa ed è pronto ad entrare nella società blucerchiata. Secondo quanto riporta Sportitalia, da domani Faggiano sarà il nuovo direttore sportivo della Sampdoria e sarà già ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Sta per finire la lunga trattativa per il passaggio di Danielealla: dailLa lunga trattativa per il passaggio di Danieleallaè arrivata ai titoli di coda. Ilha rescisso con il Genoa ed è pronto ad entrare nella società blucerchiata. Secondo quanto riporta Sportitalia, dail nuovo direttore sportivo dellagià ...

