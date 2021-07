Effetto green pass in Irpinia, quasi 5mila dosi somministrate sabato (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri 24 luglio 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 4.909 dosi di vaccino così suddivise: ? 224 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino ? 142 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano ? 132 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 115 presso il Centro Vaccinale di Montemarano ? 453 presso il Centro Vaccinale di Avellino ? 163 presso il Centro Vaccinale di Montoro ? 216 presso il Centro Vaccinale di Solofra ? 112 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 120 presso il Centro Vaccinale di Vallata ? 209 presso il Centro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri 24 luglio 2021 sono statepresso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 4.909di vaccino così suddivise: ? 224 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino ? 142 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano ? 132 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 115 presso il Centro Vaccinale di Montemarano ? 453 presso il Centro Vaccinale di Avellino ? 163 presso il Centro Vaccinale di Montoro ? 216 presso il Centro Vaccinale di Solofra ? 112 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 120 presso il Centro Vaccinale di Vallata ? 209 presso il Centro ...

