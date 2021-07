Corsa al vaccino, i giovani in testa. E le Regioni chiedono più dosi (Di domenica 25 luglio 2021) LEGGI ANCHE Green Pass, è corsa al vaccino Sono 282mila le somministrazioni in più dell’ultima settimana nella fascia d’età tra 12 e 19 anni. E tra i 20 e i 29 anni sono state 586mila. Il generale Figliuolo garantisce che le dosi ci saranno per tutti. Domani autorizzazione all’uso di Moderna fra i 12 e i 17 anni Intanto domani, l’autorizzazione all’uso di Moderna fra i 12 e i 17 anni concessa venerdì dall’Agenzia europea per i medicinali venerdì, dovrebbe essere confermata dal ministero della Salute e Agenzia del farmaco. Verrà somministrato negli hub accanto a Pfizer, l’altro vaccino a Rna già approvato per gli adolescenti da maggio. Finora, fra i 12 e i 19 anni, i ragazzi che hanno ricevuto un’iniezione sono stati 1,3 milioni (il 28% dei 4,6 milioni di giovani di quell’età). Le due dosi proteggono già 570mila giovanissimi, il 12%. Una buona notizia anche per quanto riguarda il mondo no vax: infatti, rispetto al temuto 20%, secondo un sondaggio della Statale di Milano i no vax, invece sono in realtà il 5% e sono concentrati tra i 25 e i 54 anni. I più giovani e i più anziani sono i più propensi a immunizzarsi. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 luglio 2021) LEGGI ANCHE Green Pass, è corsa al vaccino Sono 282mila le somministrazioni in più dell’ultima settimana nella fascia d’età tra 12 e 19 anni. E tra i 20 e i 29 anni sono state 586mila. Il generale Figliuolo garantisce che le dosi ci saranno per tutti. Domani autorizzazione all’uso di Moderna fra i 12 e i 17 anni Intanto domani, l’autorizzazione all’uso di Moderna fra i 12 e i 17 anni concessa venerdì dall’Agenzia europea per i medicinali venerdì, dovrebbe essere confermata dal ministero della Salute e Agenzia del farmaco. Verrà somministrato negli hub accanto a Pfizer, l’altro vaccino a Rna già approvato per gli adolescenti da maggio. Finora, fra i 12 e i 19 anni, i ragazzi che hanno ricevuto un’iniezione sono stati 1,3 milioni (il 28% dei 4,6 milioni di giovani di quell’età). Le due dosi proteggono già 570mila giovanissimi, il 12%. Una buona notizia anche per quanto riguarda il mondo no vax: infatti, rispetto al temuto 20%, secondo un sondaggio della Statale di Milano i no vax, invece sono in realtà il 5% e sono concentrati tra i 25 e i 54 anni. I più giovani e i più anziani sono i più propensi a immunizzarsi.

