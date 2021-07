Charlene di Monaco: perché è bloccata lontano dai figli e dal marito Alberto (Di domenica 25 luglio 2021) Da settimane Charlene di Monaco è bloccata in Sudafrica (suo Paese d’origine). Finalmente la principessa fa un po’ di chiarezza sui motivi che la tengono lontana dai figli e dal marito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincessCharlene) In una lunga intervista alla TV sudafricana la principessa ha spiegato che non si è ancora completamente ripresa dalle complicazioni seguite a un intervento chirurgico, e non può prendere l’areo perché avrebbe ... Leggi su formatonews (Di domenica 25 luglio 2021) Da settimanediin Sudafrica (suo Paese d’origine). Finalmente la principessa fa un po’ di chiarezza sui motivi che la tengono lontana daie dal. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess(@hshprincess) In una lunga intervista alla TV sudafricana la principessa ha spiegato che non si è ancora completamente ripresa dalle complicazioni seguite a un intervento chirurgico, e non può prendere l’areoavrebbe ...

