Canottaggio, Olimpiadi Tokyo, Gobbi: "Messa una pietra importante nella storia", Lisi: "Oggi condizioni migliori"

Domenica agrodolce per l'Italia nel Canottaggio ai Giochi Olimpici di Tokyo ma con un risultato di prestigio che impreziosisce la giornata: Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi infatti hanno superato il ripescaggio del quattro di coppia senior femminile e vanno in Finale A. Le nostre portacolori ottengono il secondo ed ultimo posto disponibile per la Finale A di martedì. Di seguito le loro dichiarazioni rilasciate ai taccuini di Canottaggio.org. Stefania Gobbi: "Siamo contente per questa finale olimpica, volevamo mettere una pietra

