Calciomercato Napoli, Azzurri tra Emerson Palmieri e Insigne (Di domenica 25 luglio 2021) È tempo di Calciomercato, nel mentre le squadre di A si preparano all’inizio della nuova stagione. Sono tanti i nomi che si sono fatti per le big del nostro calcio, tra cui il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole cercare di non ripetere più quanto successo, con la mancata qualificazione in Champions League all’ultima giornata. Ora, quindi, è tempo di muoversi sul mercato e cercare i giusti rinforzi per Luciano Spalletti. Certamente la situazione economica che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19 non è delle migliori, quindi bisognerà vendere molto prima di acquistare o comunque scegliere operazioni che portano poche spese, come i ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 luglio 2021) È tempo di, nel mentre le squadre di A si preparano all’inizio della nuova stagione. Sono tanti i nomi che si sono fatti per le big del nostro calcio, tra cui il. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole cercare di non ripetere più quanto successo, con la mancata qualificazione in Champions League all’ultima giornata. Ora, quindi, è tempo di muoversi sul mercato e cercare i giusti rinforzi per Luciano Spalletti. Certamente la situazione economica che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19 non è delle migliori, quindi bisognerà vendere molto prima di acquistare o comunque scegliere operazioni che portano poche spese, come i ...

Advertising

cn1926it : #Thorsby #Napoli, la #Sampdoria non fa sconti: chiesti non meno di 6 milioni – GdS - ilpodsport : #Calciomercato Napoli, Petagna piace all'Inter e il Psg pensa a Koulibaly #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Sierra: 'Hincapiè al Napoli? Grande club, gli piacerebbe' #ilpodsport - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? #Spalletti: 'Ecco i ruoli di #Mertens, Lozano e Fabian nel mio #Napoli! Osimhen e Demme...' 'E non ho mai allenato uno com… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Spalletti: 'Ecco i ruoli di #Mertens, Lozano e Fabian nel mio #Napoli! Osimhen e Demme...' 'E non ho mai allenato uno com… -