Calciomercato Cagliari: fatta per una cessione. Si attende solo l’annuncio (Di domenica 25 luglio 2021) Alessandro Tripaldelli è pronto ad abbandonare la maglia del Cagliari: si attende solo l’ufficialità della Spal Alessandro Tripaldelli, giocatore del Cagliari, è pronto a ad abbandonare la maglia rossoblù. Il difensore, come il portiere del Chievo Andrea Siculin, attendono la chiusura della trattativa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per il giovane classe ’99 è solo questione di tempo: per il momento, infatti, manca solo l’ufficialità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Alessandro Tripaldelli è pronto ad abbandonare la maglia del: sil’ufficialità della Spal Alessandro Tripaldelli, giocatore del, è pronto a ad abbandonare la maglia rossoblù. Il difensore, come il portiere del Chievo Andrea Siculin, attendono la chiusura della trattativa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per il giovane classe ’99 èquestione di tempo: per il momento, infatti, mancal’ufficialità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

