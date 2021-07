Basket | Tokyo 2020 | risultati e classifiche

(Di domenica 25 luglio 2021) Ie ledei gironi del torneo olimpico diin svolgimento a, Giappone. Dal 25 luglio all’8 agosto la palla a spicchi sarà protagonista nella Terra del Sol Levante. Presenti anche gli azzurri di coach Meo Sacchetti, sopravvissuti al Preolimpico di Belgrado e alla finale contro i padroni di casa della Serbia. La competizione sarà agguerrita, con gli Stati Uniti guidati da coach Popovich vogliosi di riscattare la pessima figura al Mondiale. Mondiale vinto nel 2019 dalla Spagna, presente invece anche la Slovenia campione d’Europa nel 2017. Da non sottovalutare, infine, la potenza di fuoco di ...

L'#Italia del basket #3x3 conquista una nuova vittoria alle #Olimpiadi di #Tokyo2020

La prima giornata di Olimpiadi di2020 ha regalato all'Italia due medaglie che valgono il secondo posto momentaneo del ...italiana anche ginnastica artistica e l'esordio dell'Italia deldi ...3.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta di Italia - Romania, terzo match delle azzurre nel torneo olimpico di3 3 ai Giochi di. Buongiorno a tutti amici ed amiche di ...Si alzerà questa notte il sipario sul torneo maschile di pallacanestro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. A dare il via saranno i match validi per i gruppi A e B, che comprendono anche gli azzurri di Meo S ...Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L'Italia conquista il secondo successo nel torneo di basket femminile 3x3 alle Olimpiadi di Tokyo, superando per 22-14 la Romania. Le azzurre erano obbligate ...