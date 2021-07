Apocalisse di fuoco in Sardegna (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Brucia ancora l'Oristanese dopo una notte di fuoco e di paura, a causa degli incendi divampati nella serata di sabato nei boschi del Montiferru e nelle campagne attorno al Grighine. La Protezione Civile ha chiesto alla Ue il supporto di aerei per far fronte all'emergenza. La richiesta riguarda tecnicamente, secondo quanto reso noto, "l'attivazione del Meccanismo unionale di Protezione Civile, che consentirà di far affluire velivoli in supporto all'Italia provenienti da altri Paesi". A Bosa circa 150 persone, perlopiù anziani e bambini, sono ospitati nel campo allestito dal comitato locale della Croce rossa. Hanno dovuto lasciare le loro abitazioni anche molti ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Brucia ancora l'Oristanese dopo una notte die di paura, a causa degli incendi divampati nella serata di sabato nei boschi del Montiferru e nelle campagne attorno al Grighine. La Protezione Civile ha chiesto alla Ue il supporto di aerei per far fronte all'emergenza. La richiesta riguarda tecnicamente, secondo quanto reso noto, "l'attivazione del Meccanismo unionale di Protezione Civile, che consentirà di far affluire velivoli in supporto all'Italia provenienti da altri Paesi". A Bosa circa 150 persone, perlopiù anziani e bambini, sono ospitati nel campo allestito dal comitato locale della Croce rossa. Hanno dovuto lasciare le loro abitazioni anche molti ...

PAOLAGOSTINI : RT @SecolodItalia1: Apocalisse di fuoco in Sardegna: chiesto aiuto all’Ue. Meloni: “Siamo vicini al popolo sardo” (video) - SecolodItalia1 : Apocalisse di fuoco in Sardegna: chiesto aiuto all’Ue. Meloni: “Siamo vicini al popolo sardo” (video)… - Pietro_Andros : È un viaggio tra immagini di un’apocalisse desolata. Un paesaggio di cenere e fuoco tra alberi scheletrici e rovine… - infoitinterno : Sardegna, apocalisse di fuoco: turisti in fuga per l’incendio - pameladiverona : RT @Ecatetriformis: #Sardegna Apocalisse di fuoco Ma tanto frega solo se aprono le discoteche o no. -