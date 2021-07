Alessandra Mastronardi colpita da un grave lutto (FOTO) (Di domenica 25 luglio 2021) Alessandra Mastronardi, il messaggio social in ricordo della cugina Alessandra Mastronardi giovane attrice de I Cesaroni, sta vivendo un momento difficile a causa di un grave lutto che l’ha colpita nelle scorse ore. E’ deceduta la cugina Valentina De Icco a causa di una malattia che la famiglia ha voluto tenere segreta. Adesso dopo la L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 25 luglio 2021), il messaggio social in ricordo della cuginagiovane attrice de I Cesaroni, sta vivendo un momento difficile a causa di unche l’hanelle scorse ore. E’ deceduta la cugina Valentina De Icco a causa di una malattia che la famiglia ha voluto tenere segreta. Adesso dopo la L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

