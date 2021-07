Voghera | Malpezzi | ‘Salvini pretenda le dimissioni della Giunta’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – "Salvini la smetta con i distinguo su vaccini e Green Pass che generano solo confusione nei cittadini e pensi piuttosto agli inquietanti fatti didove un suo assessore, Massimo Adriatici, va in giro armato a sparare e un'altra, Francesca Miracca, si distingue per affermazioni inquietanti riportate oggi da Il Foglio. Gesti e parole gravi che tratteggiano un abisso culturale che non si concilia in alcun modo con la gestionecosa pubblica". Lo scrive su Facebook Simona.