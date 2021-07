Uomini e Donne, Nilufar Addati mostra la sua nuova casa (Di sabato 24 luglio 2021) Nilufar Addati ha fatto parecchia strada dopo aver partecipato a Uomini e Donne. Prima in veste di corteggiatrice e poi da tronista, l’influencer italo-persiana si è fatta apprezzare moltissimo dagli utenti del web. TRASFERIMENTO A MILANO – L’ex tronista, per lavoro, si trasferì dalla sua Napoli a Roma. Tuttavia, qualche mese fa la ragazza ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 24 luglio 2021)ha fatto parecchia strada dopo aver partecipato a. Prima in veste di corteggiatrice e poi da tronista, l’influencer italo-persiana si è fatta apprezzare moltissimo dagli utenti del web. TRASFERIMENTO A MILANO – L’ex tronista, per lavoro, si trasferì dalla sua Napoli a Roma. Tuttavia, qualche mese fa la ragazza ha L'articolo

Advertising

ItaliaTeam_it : Gabri, Albe e Ila in finale a #Tokyo2020! ??Gabriele Detti nei 400 sl uomini ??Alberto Razzetti nei 400 misti uomin… - pdnetwork : A #Venezia la destra ha bocciato la proposta del Pd di equiparare i premi della regata storica tra uomini e donne.… - Coninews : Nella vasca di #Tokyo2020 tre nuotatori #ItaliaTeam staccano il pass per la FINALE! ????? Alberto Razzetti nei 400… - michelaotto1 : RT @ItaliaTeam_it: Gabri, Albe e Ila in finale a #Tokyo2020! ??Gabriele Detti nei 400 sl uomini ??Alberto Razzetti nei 400 misti uomini ??Il… - gambarieimmobil : RT @luigivanti: Grazie per le immagini da tutta Italia. Anziami accompagnati, uomini,donne di ogni eta', famiglie intere, di ogni ceto. E n… -