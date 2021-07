Tokyo 2020, Yamashita ‘pizzicato’ senza mascherina: è polemica (Di sabato 24 luglio 2021) Yasuhiro Yamashita, presidente del Comitato olimpico giapponese, è finito nell’occhio del ciclone. Una fotografia lo ritrae senza mascherina mentre è impegnato in una discussione con altri dirigenti durante una gara dei Giochi. La foto è subito rimbalzata tra i media alimentando le polemiche per alcune regole spesso non rispettate dai protagonisti, come accaduto nella cerimonia inaugurale. Diversi atleti, infatti, non hanno indossato la mascherina durante la sfilata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Yasuhiro, presidente del Comitato olimpico giapponese, è finito nell’occhio del ciclone. Una fotografia lo ritraementre è impegnato in una discussione con altri dirigenti durante una gara dei Giochi. La foto è subito rimbalzata tra i media alimentando le polemiche per alcune regole spesso non rispettate dai protagonisti, come accaduto nella cerimonia inaugurale. Diversi atleti, infatti, non hanno indossato ladurante la sfilata. SportFace.

