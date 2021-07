Solo argento per Samele nella sciabola: Szilagyi vince 12-7 (Di sabato 24 luglio 2021) Non riesce l’impresa a Luigi Samele, che nella finale della sciabola maschile ottiene soltanto la medaglia d’argento, perdendo contro l’ungherese Aron Szilagyi. Favorito l’avversario dello schermidore pugliese, che aveva già vinto l’oro nel 2012 e nel 2016. Szilagyi parte subito bene andando 3 lunghezze avanti, per poi dilagare sul 7-1. Samele accorcia le distanze infilando un buon parziale e si tiene a ridosso sul 5-8, ma l’ungherese allunga con decisione e chiude l’incontro sul 7-12. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) Non riesce l’impresa a Luigi, chefinale dellamaschile ottiene soltanto la medaglia d’, perdendo contro l’ungherese Aron. Favorito l’avversario dello schermidore pugliese, che aveva già vinto l’oro nel 2012 e nel 2016.parte subito bene andando 3 lunghezze avanti, per poi dilagare sul 7-1.accorcia le distanze infilando un buon parziale e si tiene a ridosso sul 5-8, ma l’ungherese allunga con decisione e chiude l’incontro sul 7-12. L'articolo ilNapolista.

biskottiike4 : sono così duri con detti solo perche lui era il bronzo e l'oro e l'argento di quella volta non gareggiano ora non v… - napolista : Solo argento per Samele nella sciabola: Szilagyi vince 12-7 Lo schermidore non trova l'impresa e si arrende al feno… - Orobriele : È argento. Luigi Samele si arrende solo allo sciabolatore più forte di sempre e regala all'Italia la 1ª medaglia di… - Nerys__ : ???? Szilagyi storico: 3 volte campione olimpico consecutivamente. Batte Samele 15 a 7. Per @GigiSamele c’è comunque… - silviadc95 : RT @Synestra_IT: Rimane un capolavoro, ha perso solo contro il Re della sciabola. Gigi Samele d'argento, pazzesco?????? #giochiolimpici #Tok… -