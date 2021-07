Advertising

TV7Benevento : Sicilia: Protezione civile, domani rischio incendi e ondata di calore... - leone52641 : RT @Leonard48598239: @enzo_sicilia @leone52641 Io lo credo, dimostrami il contrario se sei in grado, signor Protezione Civile. - Leonard48598239 : @enzo_sicilia @leone52641 Io lo credo, dimostrami il contrario se sei in grado, signor Protezione Civile. - enzo_sicilia : @leone52641 @Leonard48598239 Questo è un tuo parere. Marzo 2019 in ufficio nel giro di pochi giorni 16 persone cont… - fisco24_info : Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 24 luglio: I dati da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Protezione

Adnkronos

PALERMO - Lacivile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per domani. Temperature elevate in tutta l'isola, in particolare nel Trapanese. L'Italia nei ...Sono 626 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore ina fronte di 13.735 tamponi processati nell'isola. L'incidenza fa segnare un nuovo record di ...Salute diffusi dalla...Palermo, 24 lug. (Adnkronos) - La Protezione Civile regionale siciliana ha diffuso per domani un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata ...In Sicilia torna il caldo africano: allerta per rischio incendi e ondate di calore per la giornata di domani, a causa delle alte temparture previste. La ...