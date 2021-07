Scherma | Federica Isola e Rossella Fiamingo si fermano ai quarti di finale

(Di sabato 24 luglio 2021) Sono amarissimi ididel torneo di spada alle Olimpiadi di Tokyo per. Le due azzurre si sono fermate ad un passo dalle semifinali e dunque dalla zona medaglie. La siciliana è stata sconfitta 15-7 dall’estone Katrina Lehis, che aveva già battuto negli ottavi Mara Navarria. Un assalto che ha visto l’azzurra in grande difficoltà, subendo subito sei stoccate e finendo poi sotto per 8-1, con una sfida a quel punto compromessa.ha sognato la semialla sua prima Olimpiade, ma ...

Advertising

Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi Spada Femminile. Federica Isola e Rossella Fiamingo avanzano ai quarti di finale Ph. Bizzi… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Doppia eliminazione per l'Italia al torneo di spada dei #giochiolimpici di #Tokyo2020, fuori Rossella Fiamingo e Federica Isol… - OA_Sport : Quarti di finale amarissimi per Rossella Fiamingo e Federica Isola, che escono dal torneo olimpico - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Fencing Finisce la corsa delle nostre spadiste. Ai quarti di finale Rossella #Fiamingo ???? battuta da Ka… - Handwriting01 : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Fencing Finisce la corsa delle nostre spadiste. Ai quarti di finale Rossella #Fiamingo ???? battuta da Ka… -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Federica

OA Sport

TOKYO (GIAPPONE) - Rossella Fiamingo eIsola approdano nei quarti di finale del torneo olimpico di spada femminile. La catanese ha battuto 15 - 13 in rimonta la polacca Aleksandra Jarecka, mentre la vercellese ha superato 15 - 9 ......azzurre nella prima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 erano riposte nella... Sconfitta netta per Rossella Fiamingo contro l'estone Katrina Lehis, più combattuta perIsola, ...Sono amarissimi i quarti di finale del torneo di spada alle Olimpiadi di Tokyo per Rossella Fiamingo e Federica Isola. Le due azzurre si sono fermate ad un passo dalle semifinali e dunque dalla zona m ...Ancora una vittoria per Federica Isola nel torneo di spada femminile. L'azzurra si sbarazza della quotata cinese Sheng Lin col punteggio di 15-9 e vola ai quarti di finale. Una sfida molto particolare ...