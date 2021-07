Sanitari no vax, Cub Vicenza lancia l'iniziativa 'Ho adottato un operatore sanitario sospeso' (Di sabato 24 luglio 2021) In merito alla sospensione dei Sanitari no vax interviene la segretaria del sindacato CUB - Confederazione Unitaria dei Base - di Vicenza Maria Teresa Turetta. 'L'Ulss 8 Berica ha sospeso senza ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 24 luglio 2021) In merito alla sospensione deino vax interviene la segretaria del sindacato CUB - Confederazione Unitaria dei Base - diMaria Teresa Turetta. 'L'Ulss 8 Berica hasenza ...

Advertising

adolar41744618 : RT @viaggrego: #Medici #NoVax, il #Veneto NON può #sospenderli: 'Manca il #Personale'... Ecco come comincia a scricchiolare la Legge su l'#… - EHogwords : RT @viaggrego: #Medici #NoVax, il #Veneto NON può #sospenderli: 'Manca il #Personale'... Ecco come comincia a scricchiolare la Legge su l'#… - Gigi52925200 : RT @Libero_official: I sanitari #novax obbligati a vaccinarsi hanno presentato un'enorme quantità di ricorsi al Tar: 'Si rischia la paralis… - viaggrego : #Medici #NoVax, il #Veneto NON può #sospenderli: 'Manca il #Personale'... Ecco come comincia a scricchiolare la Leg… - pincopop : RT @Libero_official: I sanitari #novax obbligati a vaccinarsi hanno presentato un'enorme quantità di ricorsi al Tar: 'Si rischia la paralis… -