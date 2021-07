Roma, Azmoun segna e lo Zenit avvisa: 'Mourinho, ignoralo!' (Di sabato 24 luglio 2021) Roma - Tiago Pinto ha messo gli occhi su Sardar Azmoun , attaccante dello Zenit San Pietroburgo. Il giocatore soprannominato dai media del suo paese "Il Messi iraniano" è uno dei pupilli di José ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021)- Tiago Pinto ha messo gli occhi su Sardar, attaccante delloSan Pietroburgo. Il giocatore soprannominato dai media del suo paese "Il Messi iraniano" è uno dei pupilli di José ...

Advertising

angelomangiante : La Roma sta lavorando per prendere un nuovo acquisto: #Azmoun attaccante iraniano delllo Zenit di San Pietroburgo. @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | La scheda di #Azmoun, il primo obiettivo di Mourinho per l'attacco giallorosso - sportli26181512 : #Roma, #Azmoun segna e lo Zenit avvisa: '#Mourinho, ignoralo!': L'obiettivo di mercato giallorosso subito in gol al… - r_fatello : Azmoun sarebbe un crack pazzesco. Belotti non giocherà nella Roma #Calciomercatoroma -