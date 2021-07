Paura nel Napoli, Demme esce per infortunio al ginocchio (Di sabato 24 luglio 2021) L’amichevole del Napoli contro la Pro Vercelli riserva una sgradita sorpresa al tecnico Spalletti e soprattutto a Diego Demme. Il centrocampista di 29 anni, schierato in mediana accanto a Lobotka, è stato colpito duro al ginocchio in uno scontro di gioco ed è uscito dal campo a braccia. Ovviamente al momento non si conosce l’entità dell’infortunio: potrebbe trattarsi di una botta così come potrebbe risultare più grave. Demme è ovviamente uscito (al 20esimo, si era ancora sul risultato di 0-0 in un incontro senza particolari lampi) ed è stato sostituito da Folorunsho. Poi, al 26esimo la rete dell’1-0 di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) L’amichevole delcontro la Pro Vercelli riserva una sgradita sorpresa al tecnico Spalletti e soprattutto a Diego. Il centrocampista di 29 anni, schierato in mediana accanto a Lobotka, è stato colpito duro alin uno scontro di gioco ed è uscito dal campo a braccia. Ovviamente al momento non si conosce l’entità dell’: potrebbe trattarsi di una botta così come potrebbe risultare più grave.è ovviamente uscito (al 20esimo, si era ancora sul risultato di 0-0 in un incontro senza particolari lampi) ed è stato sostituito da Folorunsho. Poi, al 26esimo la rete dell’1-0 di ...

Advertising

gualtierieurope : #GreenPass: boom di prenotazioni vaccinali anche a #Roma e nel Lazio. Mentre le destre disorientano i cittadini, co… - matteosalvinimi : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanuel… - ippobs : @IoriaVCasa @stoabestemmia @ChiaraTuretta1 @MorsilliLeo Ormai salvini ce lo siamo giocato, se prima aveva il coragg… - napolista : È uscito a braccia dopo uno scontro di gioco. Ovviamente al momento non se ne sa di più. È uscito sullo 0-0, poi il… - Traiano73 : RT @claudiomasi5: @il_verabulum @Traiano73 Concordo con te!!io non mi vaccino xkè NON FIRMO MANLEVE non per paura!Stato=collettività DEVE T… -