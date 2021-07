Omicidio a Roma: è caccia al killer del 26enne ucciso al Gazometro (Di sabato 24 luglio 2021) Non c’è l’ha fatta il giovane ragazzo che ieri è stato accoltellato in pieno giorno davanti ad un ristorante a Roma, in via Ostiense. L’aggressione è avvenuta intorno alle 13.30 a seguito di una lite che si è poi trasformata in tragedia. Leggi anche: Omicidio a Roma: uomo accoltellato davanti a un ristorante L’intervento e il decesso, ora si cercano gli aggressori Subito dopo l’agressione il ragazzo, 26enne albanese, è stato portato d’urgenza all’Ospedale San Camillo dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per cercare di salvargli la vita. A seguito dell’intervento il giovane è stato ricoverato in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) Non c’è l’ha fatta il giovane ragazzo che ieri è stato accoltellato in pieno giorno davanti ad un ristorante a, in via Ostiense. L’aggressione è avvenuta intorno alle 13.30 a seguito di una lite che si è poi trasformata in tragedia. Leggi anche:: uomo accoltellato davanti a un ristorante L’intervento e il decesso, ora si cercano gli aggressori Subito dopo l’agressione il ragazzo,albanese, è stato portato d’urgenza all’Ospedale San Camillo dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per cercare di salvargli la vita. A seguito dell’intervento il giovane è stato ricoverato in ...

