Olimpiadi | scherma | Malagò consegna l’argento a Samele

Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha consegnato la medaglia d'argento a Luigi Samele, la prima per l'Italia team a Tokyo. Il 34enne foggiano l'ha conquistata nella sciabola individuale cedendo solo in finale all'ungherese Aron Szilagyi, vincitore del terzo oro a cinque cerchi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

